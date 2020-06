I dag startet rettssaken mot bergensrapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen.

Mosele er blant annet tiltalt for ran og trusler, og for ha truet til seg mobiltelefon med kniv. Artisten ble pågrepet 19. februar, to dager etter ranet, etter at politiet sporet ham til en venn gjennom trafikkdata. Han ble tiltalt i mars.

Kamelen erkjente ikke straffskyld for ran, drapstrussel og for å ha kjørt uten førerkort.

Han erkjente derimot straffskyld for å ha oppbevart både pepperspray og patroner. I tillegg erkjente han delvis straffskyld for å ha truet en ansatt på et utested i 2019.

Holdt seg unna bostedet mens politiet lette

Ranet som Mosele er tiltalt for, skal ifølge tiltalen ha skjedd 17. februar i Fana bydel i Bergen.

Artisten skal sammen med en kamerat ha oppsøkt en 56 år gammel mann. Bakgrunnen skal ha vært en langvarig nabokonflikt. Blant annet om at den fornærmede har vært stygg med naboens hunder.

Ifølge den fornærmede 56-åringen skal Mosele ha sprayet ham i ansiktet med pepperspray, og truet ham på livet.

En kvinne på stedet skal også ha blitt truet med kniv av kameraten til Mosele.

– Jeg gikk for å ta bilde av skiltet på bilen de kom med. Plutselig står han bak meg med en kniv for å ta telefonen, sa kvinnen under sin forklaring i retten.

Hun forklarte også at hun ble sprayet med pepperspray, før hun ble frastjålet telefonen med et deksel som inneholdt kort og kontakter.

TIDLIGERE STRAFFEDØMT: 27-åringen er tidligere straffedømt for en rekke alvorlige voldstilfeller og satt 20 måneder i fengsel mellom 2016 og 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke min jobb å gjøre din jobb enklere

Under sin forklaring sa Mosele at han husker dagen ranet skal ha skjedd godt.

Han fortalte at han skrudde på motorsykler i området der ranet skal ha skjedd. Selve ranet nekter han for.

Aktor Jørgen Henriksen sa at den fornærmede 56-åringen navnga artisten i avhør, og at de to kjenner hverandre fra før.

Men Mosele gjorde det flere ganger klart for aktor at han ikke ønsket å forklare seg om ranet han står tiltalt for.

– Du har tatt ut denne tiltalen. Det er ikke min jobb å gjøre din jobb enklere.

Han la også til at han ikke ville si noe om vennene sine, og om de kunne knyttes opp til hendelsen.

– Jeg sitter heller i fengsel i ti år i fengsel i stedet for å peke ut noen av vennene mine.

AKTOR: Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt fører saken mot bergensrapperen i Bergen tingrett. Foto: Therese Pisani / NRK

– Ikke i tvil om at det var ham

Da den fornærmede 56-åringen forklarte seg i retten, sa han at hendelsen skjedde på kvelden og det var mørkt. Han så kun øynene til Mosele, da både nesen og munnen var tildekket, forklarte han.

– Jeg kjenner gutten godt, og er ikke i tvil om at det var ham. Jeg kjente ham igjen på stemmen og kroppsspråket.

Ifølge den fornærmede ba Mosele ham flere ganger om å legge ned telefonen sin. På denne måten skal han ha kjent igjen Mosele sin stemme.

– Min påstand er at du ikke har sagt dette før, kommenterte forsvarer Jørgen Riple i retten.

En meddommer stilte også spørsmål ved hvordan den fornærmede var helt sikker på at det var Mosele, da han ikke har vært sikker på dette under tidligere politiavhør.

– Det er fordi jeg er sikker, svarte 56-åringen.

FORSVARER KAMELEN: Advokat Jørgen Riple forsvarer artisten. Foto: Therese Pisani

– Ser jeg hvit ut?

Forsvareren la i retten vekt på at den fornærmede mannen tidligere har forklart at tiltalte hadde en stemme med «gjennomskjær av at han ikke er norskættet».

Den fornærmede kvinnen skal derimot ha forklart til politiet at personen med pepperspray var hvit. I retten beskrev kvinnen tiltalte som norsk. Dette stilte Riple spørsmål ved.

– Til politiet sa du at du tror han var hvit. Du kan være norsk og mørk. Poenget er at personen som skal være min klient, beskriver du som hvit, sa Riple.

Disse forklaringene kommenterte også Mosele da han forklarte seg på starten av dagen.

– Ser jeg hvit ut? Snakker jeg gebrokkent?

Det er satt av tre dager til rettssaken i Bergen tingrett.