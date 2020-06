Kamelen frikjent for ran

Artisten Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, er dømt til 28 dagers fengsel for trusler, motorsykkelkjøring uten førerkort og å ha hatt patroner og pepperspray.

Bergen tingrett frikjenner han for ran, som var det mest alvorlige tiltalepunktet.

– Retten mener det er for stort sprik mellom beskrivelsen de fornærmede har gitt og tiltalte, sier hans advokat Jørgen Riple.

Riple informerte sin klient om dommen på telefon til tidligere i dag. Ifølge Riple er Mosele svært fornøyd med å bli frikjent for ran.

Nektet straffskyld

Mosele sto tiltalt for flere forhold, blant dem et knivran og trusler, som skal ha skjedd på en gård på Bontveit i Bergen 17. februar.

Mosele har hele tiden nektet straffskyld for ranet.

Dommen viser til at fornærmede beskrev ransmannen som lavere enn det Kamelen er, og at gjerningspersonen var hvit i huden.

Retten har kommet frem til at den fornærmede ble ranet av to personer, men mener at det ikke er bevist at Mosele var en av dem.

Aktor Jørgen Henriksen krevde ett år og to måneders fengsel for Mosele.

– Det kan ikke være en annen rimelig og fornuftig forklaring, sa han i sin prosedyre.

Da Mosele ble pågrepet 19. februar, fant politiet pepperspray og patroner hjemme hos ham.

Dette, i tillegg til trusler mot en ansatt på et utested på Austevoll i fjor, erkjennte Mosele helt eller delvis straffskyld for i retten.

BA OM ETT ÅR OG TO MÅNEDER: Aktor Jørgen Henriksen ba om ett år og to måneders fengsel for bergensrapperen Marcus Kabelo Møll Mosele. Foto: Therese Pisani / NRK

Ble knyttet til området

I retten nektet Mosele for å ha vært på gården hvor ranet skal ha skjedd.

27-åringen forklarte likevel at han var på Bontveit den dagen, for å skru på motorsykler på svigermoren sin gård som ligger noen hundre meter unna.

I retten la politiet frem elektroniske spor som knyttet Mosele til Bontveit dagen ranet skal ha skjedd. Men det var ikke mulig å bevise om han var på gården til fornærmede, eller gården til sin svigermor.

Forsvarer: – Ikke troverdig forklaring

Forsvarer Jørgen Riple, ba under sin prosedyre om at Mosele ble frifunnet for ranshendelsen. Begrunnelsen er at Riple mente aktor bygget saken på forklaringen til den fornærmede.

– Det står og faller på identifiseringen fra en person med en klar konflikt til nabogården, sa Riple.

Ifølge forsvareren var ikke forklaringen troverdig.

Blant annet trakk han frem at den fornærmede beskrev gjerningsmannen som hvit og med utenlandsk aksent. Mosele er verken hvit, og har vokst opp og bodd i Norge hele livet.

– Han snakker bedre norsk enn meg, sa forsvareren.