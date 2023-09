Kallar inn til protestaksjon for bybanen

Aksjonsgruppa «Bergens mødre» inviterer til protestaksjon ved Den blå steinen i Bergen. Målet deira er å visa at det er mange som vil ha bybanen over Bryggen, slik som vart vedtatt 31. mai i år. Sjølv skriv gruppa at dei er ei politisk og økonomisk uavhengig aksjonsgruppe. Aksjonen som skal skje på tysdag kallar dei «Rabalder for bybanen». Gruppa har også tidlegare demonstrert for bybanen.