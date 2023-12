Kajakkpadlar funnen i fin form

Han er noko kald, men ellers i fin form, opplyser politiet.

Mannen i 50-åra vart meld sakna i 19.30-tida torsdag, etter at han ikkje kom tilbake etter ein kajakktur i Hanøy-området på Askøy.

Brannmannskap i båt fann den sakna ved Søre Rotøyna mellom Askøy og Øygarden (sjå kart). Dei melder at han framstår å vera i fin form. Mannen har opplyst at han ikkje har vore nede i sjøen. No er han på veg inn mot land og aksjonen blir avslutta, melder politiet.