Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen er den eneste byen i landet der man ikke har lov å samle flere enn fem personer i private hjem.

I helgen ble 31 personer, fordelt på to fester med 15 og 16 deltakere, anmeldt for å ha brutt smittevernregelen i Bergen. De risikerer nå en samlet bot på opptil 165.000 kroner.

Det bør de ikke akseptere, mener jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Jeg ville ikke vedtatt det forelegget. Jeg mener at de har mulighet til å vinne fram i retten på at forskriften ikke gjelder, og at de derfor ikke kan straffes for å bryte den, sier han i Politisk kvarter.

BØR IKKE GODTA: Personene som er risikerer bot for å ha brutt smittevernreglene bør ikke godta den, mener jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Mener Valhammer lyger

Marthinussen er kritisk til fempersonsregelen i Bergen, og mener at den bryter med menneskerettighetene.

Han viser til at Menneskerettighetsdomstolen jevnt over har slått ned på forbud med svak begrunnelse.

Videre anklager han byrådsleder Roger Valhammer (Ap) for å ha løyet i Politisk kvarter mandag.

Da hevdet Valhammer at det finnes en skriftlig begrunnelse for regelen byrådet har innført. Dette mener Marthinussen ikke stemmer.

Han viser til at den skriftlige vurderinger for tiltaket som nå er lagt ut, er datert tirsdag 17. november. Altså dagen etter debatten.

– Denne vurderingen er foretatt i all hast for å dekke over løgnen, skriver Marthinussen på sin Facebook-side.

– Én ting er at man gjør dårlige vurderinger, men når man etterpå later som og fremstiller at man har gjort vurderinger man ikke har gjort, da synes jeg det er ekstra alvorlig.

GRUNDIG: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier at byrådet har gjort grundige drøftinger hver gang, med jurist til stede i alle diskusjoner. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Har ikke skriftlig vurdering

Valhammer avviser at han har løyet, og mener at Marthinussen tar «faktuelt feil».

– Vi har gjort grundige drøftinger hver gang, med jurist til stede i alle diskusjoner, sier Valhammer.

Han bekrefter imidlertid at byrådet ikke har gitt ut de skriftlige vurderingene som ligger bak tiltakene, hverken i denne saken eller tidligere saker eller forskrifter.

Valhammer viser til at han i etterkant ba kommunens fagfolk om å skrive ut vurderingene de hadde gjort før tiltakene ble iverksatt.

– Vi har ikke bedt om en egen skriftlig vurdering av hvert tiltak, sier han.

Onsdag formiddag melder Bergen kommune at de nå skal vurdere den lokale smittevernforskriften. Samtidig avlyser kommunen dagens pressekonferanse.

– Ingen anelse

Marthinussen er ikke fornøyd med den skriftlige vurderingen han nå har fått presentert.

– Det står bare at de har vurdert hensynet til liv og helse, og at vi må stole på den vurderingen de har tatt i møtet. Det som er problemet er at alt skjer bak lukkede dører.

Han får støtte fra Frps gruppeleder Marte Monstad i Bergen bystyre.

– Det har vært en lite demokratisk prosess med lite åpenhet. Bystyret har ingen anelse om hvilke faglige og juridiske vurderinger byrådet gjorde før de innførte denne reglen.

Hun mener at notatet som er lagt fram, heller ikke gir svar.

– Når verken jurister, opposisjonen, presse eller vanlige folk forstår bakgrunnen, så går dette utover viljen til å rette seg etter de også. Da har man ikke oppnådd noe som helst.

Valhammer har forståelse for at bystyret og andre vil bli kjent med vurderingene som ligger bak.

– Vi har selvsagt lært av dette og kommer til å gi en grundigere vurdering i fremtiden, hvis vi skal vedta nye forskrifter, sier han.