Juliett (23) fant ut av egne rettigheter ved en tilfeldighet. Nå vil hun hjelpe andre

Dette er saken: Juliett Helen Rye (23) ble gravid som student og oppdaget ved en tilfeldighet at hun hadde rett på et foreldrestipend på 130.000 kroner.

Hun mener at informasjon om rettighetene til gravide studenter burde vært mer konkret og lett tilgjengelig.

Hun reagerer også på at man må ha en printer for å kunne søke om foreldrestipend.

Rye har også erfart at mange saksbehandlere i Lånekassen ikke er oppdaterte på reglene.

Nå gir hun råd til andre mødre om hva de har krav på gjennom TikTok og Snapchat, hvor hun har 43.000 følgere.

– Når jeg deler mine tips, så renner meldingene inn. Folk har ikke peiling og det hadde ikke jeg heller.

Juliett Helen Rye (23) ble gravid som student.

Bare tre dager etter at hun hadde fullført en bachelorgrad som barnehagelærer, fødte hun datteren, Emily.

At hun da hadde rett på et foreldrestipend på 130.000 kroner fant hun ut ved en tilfeldighet.

– Det er overhodet ikke lett i disse dager. Det har vært mange timer i telefonkø for å finne ut av disse tingene, sier hun.

TILFELDIG: Juliett Rye ble tipset om at hun hadde rett på foreldrestipend rett før datteren fylte ett år. Det er også fristen for å levere inn søknaden til Lånekassen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

«Kan ha rett på»

Siden man i utgangspunktet må ha en studieplass for å få foreldrestipend, trodde hun ikke at det gjaldt for henne.

Men det fins unntak.

For man kan også få stipendet hvis man får barn innen syv måneder etter at man er ferdig med høyere utdanning.

– Problemet er at det står «kan ha rett på» inne på Lånekassen. Informasjonen er ikke konkret, mener hun.

Hun mener at rettighetene til gravide studenter burde vært tydeligere og lett tilgjengelig.

– Jeg synes det er trist. Det bidrar at folk ikke får barn når de er studenter, fordi de tror at det ikke er økonomisk hjelp å få.

PLANLAGT: Juliett ble planlagt gravid under studietiden. For henne er det viktig å være ung mamma. Nå er hun gravid med barn nummer to. Denne gangen er det samboeren som skal søke om stipendet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Dette er reglene For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

Hvis du får barn innen sju måneder etter at du er ferdig med en grad i høyere utdanning eller på fagskole, kan du fortsatt få foreldrestipend.

Det samme gjelder hvis du har fullført PPU eller noen videreutdanninger i sykepleie.

Det er likevel et krav at du må ha vært i utdanning og hatt rett til støtte i fire måneder rett før du ble ferdig.

Hvis dette gjelder deg, må du sende søknad om foreldrestipend selv om du ikke har søkt om vanlig lån og stipend først. Det er likevel et krav at du må ha vært i utdanning og hatt rett til støtte i studieåret før barnet ble født.

Du kan først søke om foreldrestipend når barnet er født. Søknadsfristen er innen ett år etter fødselen/adopsjonen Kilde: Lånekassen

Må ha printer

Hun reagerer også på at man ifølge Lånekassens nettside må ha printer for å kunne søke. Skjemaet skal da printes ut, utfylles for hånd og skannes. Eller sendes som brev.

– At man må ha printer, gjør det mer utilgjengelig. Det burde gått an å søke digitalt, sier hun.

Selv måtte hun ringe rundt til familiemedlemmer for å låne en printer.

– Jeg var gravid, hjemme alene med en ettåring og hadde ikke bil. Det endte med at en i familien måtte printe ut søknaden og kjøre dokumentene hjem til meg, sier hun og ler oppgitt.

Lånekassen opplyser om at det er mulig å søke digitalt, men innrømmer at det har stått feil informasjon på nettsiden deres frem til nå.

Derimot skal det ha stått riktig inne i selve skjemaet.

– Det er en glipp, og er uheldig og misvisende, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen til NRK.

Hjelper andre med reglene

Nå har Juliett tatt saken i egne hender. På TikTok og Snapchat gir hun råd til andre mødre om hva de har krav på – og hvordan de kan søke.

Samlet har hun 43.000 følgere.

Daglig får hun meldinger der mødre bretter ut om egen livssituasjon og spør henne om råd. Mange visste ikke om rettighetene sine. Og for mange er det for sent.

Hun svarer etter beste evne.

– Det føles veldig godt å kunne være til hjelp. Men det er samtidig dumt at de må komme til meg for å få hjelpen, sier Rye.

VIL HJELPE: Juliett Rye deler videoer på TikTok og Snapchat hvor hun gir råd til andre mødre i samme situasjon. Videoen er hentet fra TikTok. Du trenger javascript for å se video. VIL HJELPE: Juliett Rye deler videoer på TikTok og Snapchat hvor hun gir råd til andre mødre i samme situasjon. Videoen er hentet fra TikTok.

– Kjempevanskelig

Før hun søkte, snakket hun med tre ulike saksbehandlere i Lånekassen. Ifølge Juliett kunne ingen svare på om hun hadde rett på stipendet eller ikke.

Da hun møtte på «feil» saksbehandler, la hun på og ringte opp igjen.

Slik har hun til slutt fått snakke med noen som kan reglene. Dette er også ett av rådene hun gir til andre mødre som står fast.

– Er man ikke voksen nok til å klare å lese seg opp på regelverket på nettet egen hånd?

– Jo, det er man. Men det er overhodet ikke enkelt. Det er kjempevanskelig, sier Rye.

GIR RÅD: – Det har vært mange timer i telefonkø for å finne ut av disse tingene, sier Rye. Nå deler hun sine råd med følgerne sine på sosiale medier. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– For dårlig

Leder Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon mener at det er behov for bedre informasjon til studenter som blir gravide.

– Når studenter mener at informasjonen er dårlig, da er det for dårlig. Da må den bedres slik at alle studenter som får barn under studietiden vet hvilke rettigheter de har krav på.

3228 kvinner og 416 menn fikk utbetalt foreldrestipend for studieåret 2022 til 2023, viser tall fra Lånekassen.

Statens Lånekasse skriver i en e-post til NRK at de forstår at noen synes at det kan være vanskelig å få full oversikt over regelverket som gjelder.

– Vi tror ikke det er slik at studenter som har rett på foreldrestipend, ikke søker om det, skriver Bjerke.

Hun sier også at kundeveilederne deres kjenner regelverket og vil kunne bistå med utfyllende informasjon til studenter som tar kontakt.

Studenten må hatt rett til lån og stipend i en opptjeningsperiode på de siste fire månedene før utdanningsperioden ble avsluttet.

Studenten må søke innen fristen som gjelder. Hun mener at deres kundeveiledere og saksbehandlere kjenner regelverket, og at de vil kunne bistå med utfyllende informasjon til studenter som tar kontakt om dette.

FOR DÅRLIG: Leder Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon sier at om studenter mener at informasjonen er for dårlig, så er den for dårlig. Foto: Jonas Been Henriksen / Jonas Been Henriksen

Gravid igjen

For Juliett har foreldrestipendet gitt den lille familien trygghet.

Studielånet hennes har blitt mindre, fordi hun fikk barn som student.

Nå er hun gravid med barn nummer to. Og denne gangen er det samboeren som skal søke om foreldrestipendet.

– Jeg heier veldig på at man får barn ung. Jeg vil vise at det absolutt er hjelpemidler å få, slik at det skal gå bra for alle, sier hun.