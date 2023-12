Juletre var grankvist

Politiet fekk like før klokka fem i dag tidleg melding om svært rusa menn i Bergen sentrum, der den eine bar på eit juletre. Det synte seg å vere in grankvist, men mannen i 30-åra var så rusa at han var sett i drukkenskapsarresten på grunn av utagering mot, omgjevnadar, politi og helsepersonell. Ingen kom til skade i henginga