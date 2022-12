Juletre i køyrebana

Høyangertunnelen på fylkesveg 55 i Sogn har vore stengt på grunn av eit stort juletre som låg midt i vegbana. Tunnelen er no open for fri ferdsle og entreprenøren har fått seg eit flott juletre, melder Vegtrafikksentralen. – Me ventar på ein telefon frå nokon som vil ha det tilbake, men me for sjå, seier trafikkoperatør Idar Sangolt.