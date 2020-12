Julelysa til naboen gav farleg straum i boblebadet til Eivind

Endre Simensen frå Dimmelsvik i Kvinnherad har eit boblebad. Dette brukar han ofte, og det ville han gjere denne kvelden også.

Men då han gjekk til boblebadet, kjende han at noko var rart.

– Det knitra i fingrane, seier han.

Det betyr jordfeil. Men kor?

Eivind droppa boblebad-kosen og kalla på ein nabo som kan elektrisitet. Dei skrudde på det meste som kunne skruast på, men fann ingenting feil.

Julelys

Dagen etter fekk han kontakt med ein elektrikar frå BKK. Feilen var ikkje hjå Eivind, men hjå ein nabo. 150 meter unna.

– Etter det eg forstod var dette julelys med kontakten ute, som ikkje var god nok.

Vatn hadde kome inn i kontakten, og elektrikaren fortalde at julelysa ikkje var berekna for å vere utomhus.

Potensielt farleg

Helge M. Andersen er administrerande direktør i BKK Elsikkerhet. Han kan ting som dette.

– Hadde han sett seg i boblebadet, ville han truleg berre kjent ubehag, men i verste fall kunne det vore farleg, seier Andersen.

PASSAR PÅ: Helge M. Andersen i BKK rår deg til å sjekke om leidningar har fått slitasje. Foto: Privat

Han understrekar at han ikkje kjenner detaljane i denne konkrete episoden, men seier feil i el-apparat kan føre til jordfeil.

Det betyr at straumen ikkje følgjer leidningane lenger, men går andre vegar. For eksempel via bygningskonstruksjonar, røyrleidningar, vatn eller fuktig jordsmonn.

– Då kan du få støyt, fordi du kjem inn i straumkretsen. Straum frå hand til hand vil kunne påverke hjarterytmen og i verste fall stogge eit hjarte, forklarer Andersen.

Særleg knytt til vatn kan dette vere skummelt, fordi vatn leier straumen lett.

Nyare elektriske anlegg har jordfeilbrytar som vil sikre deg mot jordfeil og straumgjennomgang.

– Sjekk at produkta er godkjende

Andersen seier ein må bruke lys og skøyteleidningar som er godkjende for og toler utebruk, og jorda stikkontaktar. Produkt som er godkjent etter europeisk standard har eit CE-merke. Dersom ein handlar på nett, er det ekstra viktig å sjekke at produktet har dette merket, seier Andersen.

– Ein bør òg sjekke at utstyret ikkje har blåse ned eller at det renn vatn inn i støpsla. Ein må sørge for at det ligg i tildekt, seier han.

BKK har bite seg merke i at mange har vore ekstra tidleg ute med julelysa i år.

– Det er kjekt å lyse opp ekstra i koronatida. Men når ein startar tidlegare, får ein også større slitasje. Dette med tilsyn blir kanskje viktigare enn nokosinne, seier Andersen.

Og hugs:

Dersom du får støyt eller mistenker at nokon har fått straum gjennom kroppen, må du oppsøke lege straks. I tillegg må du gjere anlegget straumlaust gjennom å ta ut sikringane og få anlegget undersøkt av ein elektrikar snarast.