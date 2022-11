Jubel for Stad skipstunnel

Stad skipstunnel fekk 76 millionar kroner i oppstartsmidlar i statsbudsjettet for 2023. Dermed var det duka for kakefest på Åheim. Geir Inge Lien (til venstre) frå Sp seier at no skal anbod lysast ut, og ein er verkeleg i gang. – Det er ein intens motstand mot dette prosjektet i Oslo-eliten. Det er symbolet på dum pengebruk på Vestlandet, seier Alfred Bjørlo (V), som meiner feiringa først kan skje når første spadetak er tatt.