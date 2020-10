Joshua (3) hamnar 250 kilometer unna far sin

– Dette er rett og slett tragisk, seier Katrine Nødtvedt (MDG) som er byråd for kultur, mangfald og likestilling i Bergen.

NRK fortalde i sommar historia om søskena Joshua, Caleb og foreldra Daniel Gebremish og Merhawit Arafaine frå Eritrea. Avviklinga av Arna mottak råkar no familien hardt.

– Vi er bekymra og redde. Det beste som kunne skjedd no er at vi slepp å flytte, sa mor til Joshua då NRK besøkte dei på mottaket i Ytre Arna i juli.

Sidan har dei levd i håpet om ei løysing, etter at byrådet i Bergen strekte ut ei hand. Men førre veke kom den nedslåande beskjeden frå UDI – mor må flytte.

– Det er veldig trist, seier foreldra.

Har venta eitt år

Situasjonen deira er utfordrande frå før. Far bur i Bergen og jobbar turnus på omsorgssenter. Derfor kan han ikkje ha gutane hos seg. Mor har ikkje opphaldsløyve i Noreg, og har tidlegare fått beskjed om at ho ikkje får lov til å bu saman med ektemannen.

– Om vi ikkje takkar ja til plassen på Hå mottakssenter utanfor Stavanger blir eg kasta ut herifrå. Då mistar vi også pengestøtte, seier mor Merhawit.

Eldstemann Joshua har venta eitt år på å bli undersøkt for autisme. No ventar truleg ein ny runde med kø når han må bytte adresse.

Mor er papirlaus migrant, og har fått avslag på opphald to gonger. Men Noreg har ikkje returavtale med heimlandet Eritrea, og situasjonen hennar er dermed uavklart. Ho har budd på asylmottak i elleve år.

– Men det er ikkje riktig at gutane skal flytte frå mottak til mottak. Vi treng hjelp, seier dei.

Får ikkje alternativ plass

Lenge såg det ut som alternativ mottaksplassering kunne bli redninga for familien. Ved ei slik løysing er det kommunen som finn bustad, medan ein framleis blir verande i mottakssystemet.

Men det har altså UDI sagt nei til. Dei meiner at mor Merhawit vil ha det betre dersom ho blir buande i mottak.

– Vi forstår at dette kan vere ein vanskeleg situasjon for familien, men fakta i saka er at mor har fått avslag på søknaden om opphald. Ho har avslag både i asylsak og på familiegjenforeining, seier Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI Indre Østland.

Ho seier at UDI i utgangspunktet ikkje innvilgar mottaksplass til personar med avslag på søknad om opphald.

Dette er alternativ mottaksplass Ekspandér faktaboks Alternativ mottaksplass betyr at ein bur og får oppfølging av ei kommune i staden for eit asylmottak.

UDI og kommunen du blir busett lagar då ein avtale om at kommunen skal følge deg opp.

For å kunne få innvilga alternativ mottaksplass må ein ha rett på å bu i asylmottak. Ein må også ha nær familie busett i same kommune, eller ha behov for tilpassing som ikkje kan dekkast i eit ordinært mottak.

Dersom ein har fått endeleg avslag på søknad om opphald vil ein som regel ikkje få innvilga alternativ mottaksplass. Det kan likevel bli gjort unntak.

Tilbodet varer til ein anten får opphaldsløyve eller endeleg avslag.

Barnets beste

Byråd for kultur, mangfald og likestilling i Bergen, Katrine Nøtvedt, reagerer på at mor ikkje får bli buande i Bergen.

– Det er veldig vanskeleg for oss som kommune å forstå kva UDI legg i desse vurderingane. Dersom ein ikkje skal ta omsyn til barna sitt beste i denne saka så forstår eg ikkje når ein skal gjere det, seier Nødtvedt.

Byråden får støtte frå psykologspesialist Heidi Wittrup Djup.

– Eg har vanskeleg for å sjå korleis barna sitt beste er vurdert i denne saka. Det er alvorleg å splitte familiar i ein så vanskeleg situasjon, og det kan sjå ut som vi er nøydde til å minne om at retten til familieliv gjeld for alle, understrekar ho, og held fram:

– Som mor, psykolog og medmenneske blir eg djupt fortvilt og bekymra når eg les slike saker.

UDI seier at deira vurdering av barnets beste har gått på kor vidt barnet kan bu saman med ein eller begge foreldre.

– Sidan barnet har høve til å bu med ein av foreldra, vurderer vi det slik at barnets beste er vareteke, seier Kjelstrup.