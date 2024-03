Jordskred stengjer veg i Fjaler

Fylkesveg 607 langs Flekkefjorden er stengd grunna jordskred mellom Eidevika og Djupevika i Fjaler. – Vi veit veldig lite per no, men det er meldt inn som eit mindre stein-, is- og jordskred, seier trafikkoperatør Arne Viken hos Vegtrafikksentralen. Ingen skal vere trefte av skredet. Entreprenør er varsla og på veg til staden.