Jord i veibanen på rv7 ved Erdal

Et felt er stengt og det pågår manuell dirigering, etter at det har blitt meldt om jord i veibanen på riksvei 7 mellom Hardangerbrua og Eidfjord ved Erdal. Det ser ut til at en lastebil har mistet jorden ut i veien på grunn av lem som har åpnet seg, ifølge politiet. Patrulje er på stedet.