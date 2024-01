Jónsson ferdig i Sogndal

Etter 68 kampar og 19 mål i serie og cup for Sogndal, reiser Jónatan Ingi Jónsson heim til Island. Midtbanespelaren kom frå Hafnarfjörður i 2022, og har stått fram som ein av Sogndal sine viktigaste spelarar. No er 24-åringen klar for hovudstadslaget Valur, melder Sogndal på sine nettsider.