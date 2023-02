Jondal-Odda stengd av ras til tysdag

Vurderinga av steinraset på Fv. 49 i Mauranger er utsett til tysdag klokka 12, melder vegtrafikksentralen. Det er fare for nye ras mellom Jondalstunnelen og Nordrepolltunnelen. – Den største steinen er stor som ein vaskemaskin, seier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til Hardanger Folkeblad. Trafikken Odda-Bergen har omkøyring via Folgefonntunnelen og Gjermundshamn, eller Rv 13 via Voss, eller Fv 550 Odda-Utne-Jondal.