Jonathan Thorsen syklet til skolen i Modalen i Vestland da han oppdaget hullet i fylkesveien.

Hullet er så dypt at det ikke er mulig å se bunnen.

Sammen med far Tom Kristian Thorsen, dro de tilbake torsdag kveld for å undersøke det nærmere.

Jonathan er 180 centimenter høy, men fikk god plass i hullet.

– Han hadde jo lyst til å prøve å få skuldrene nedi også. Det sa jeg at han ikke fikk lov til, sier far Tom Kristian Thorsen til NRK.

Det var avisen Strilen som først omtalte saken.

– Fylkesveien er for dårlige

Det dype hullet befinner seg på fylkesveien mellom Helland og Øvre Helland i Modalen kommune.

– Slike hull er ikke uvanlig i dette området, sier Thorsen, som valgte å varsle lokalbefolkningen på Facebook.

Han kontaktet også Statens vegvesen.

Allerede et døgn etter har de vært ute og merket to hull. 100 meter lenger oppe i dalen fant de nemlig et dypt hull til.

MERKING: Statens vegvesen dro ut for å merke hull i veien etter at Tom Kristian Thorsen varslet dem. Foto: Tom Kristian Thorsen

Thorsen var ordfører i Modalen fra 2015 til 2019. Nå er han ikke lenger aktiv i lokalpolitikken, men engasjementet for veiene er der forstatt.

– Fylkesveiene rundt om i landet er for dårlige. Det vet jo alle, sier han.

Fylkesordfører: – Kommer til å bruke denne historien

– På den ene siden skal ikke slike hull være der. De oppstår som synkehull, og blir utbedret. På den andre siden dokumenterer dette det enorme etterslepet på fylkesveiene i Vestland, som er vurdert til ca. 14 milliarder, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) til NRK.

I Regional transportplan for Vestland 2022–2033 er en av de viktigste prioriteringene å stoppe det store forfallet av fylkesvegnettet.

Vestland har det største vedlikeholdsetterslepet i landet. Nå vil Askeland bruke Jonathan sin opplevelse, for å få mer penger fra staten.

– Vi trenger mer for å få gjort mer. Honnør til Jonathan for kreativ vinkling på et alvorlig problem. Jeg kommer til å bruke dette i kampen for øke bevilgninger til fylket vårt, sier han.

HULLET I MODALEN: Slik ser hullet på fylkesveien i Modalen ut på nært hold. Foto: Tom Kristian Thorsen

I 2021 konkluderte Rådgivende ingeniørers forening (RIF) i en rapport at Norge trenger 3200 milliarder til vedlikehold, ifølge VG.

Det var på fylkesveiene og på jernbanen at det sto dårligst til.

Ifølge rapporten kreves det 700 milliarder for å oppgradere fylkesveiene fra tilstandskarakteren 2, som RIF mener er så dårlig at funksjonaliteten er truet, til 4.

En firer betyr at «anlegget har god standard i henhold til dagens og fremtidens krav og behov.»

FYLKESORDFØRER: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier han kommer til å bruke Jonathan sin opplevelse i kampen for øke bevilgninger til fylket. Foto: Leif Rune Løland

Fant tømmerstokker og myr under veien

Thorsen forklarer at veien i Modalen i utgangspunktet ble bygget som en grusvei. Senere har den blitt asfaltert.

– Det er derfor det synker enkelte steder. Det er laget en vei som var mer enn god nok på 50-tallet, men ikke god nok nå.

Han forteller videre at noen områder ble asfaltert på nytt for noen år siden.

– Da de gravde vekk asfalt og grus, fant de tømmerstokker på tvers i en myr.

Thorsen legger til at nye områder skal asfalteres i år. Nå håper han på en stadig forbedring.

– Det er jo plagsomt å måtte svinge mellom alle hullene, sier han.