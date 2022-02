Johanna (33) har uhelbredeleg kreft – reiser til Israel for ein siste sjanse

Då Johanna Melingen Alvsåker var 29 fekk ho uhelbredeleg kreft.

Snittalderen på dei som får sjukdommen er 70 år.

Johanna vart då den yngste i Noreg med sjukdommen.

LIKE FØR: Dette biletet er teke to veker før ho fekk diagnosen. Då var ho 29 år gamal. Færre enn to prosent får sjukdommen før dei er 40 år gamle. Foto: Privat

Ho fekk beskjed om at ny forsking hadde ført med seg mange nye medikament, og sidan ho var ung hadde ho gode sjansar for mange gode år.

I desember, fire år seinare, var det plutseleg slutt.

Det har vore fire år med tung og aggressiv behandling. Kreften har vist seg å vera meir aggressiv enn behandlinga.

Beskjeden ho fekk i desember vart eit sjokk for ho.

Då fekk ho vita at dette kunne bli hennar siste jul.

JULEFEIRING: – Det verkar allereie veldig lenge sidan, seier Svein om beskjeden dei fekk i desember. Foto: Privat

– Det var ein veldig heftig beskjed å ta inn over seg, seier ho.

Norsk helsevesen har ikkje meir å tilby ho, sjølv om det finst mange medikament ho ikkje har fått prøva. Desse er ikkje godkjende i Noreg.

– Det er fortvilande for både meg og legane, seier ho.

Optimismen frå starten av sjukdommen er vekke.

– Eg trudde me hadde år igjen før me nådde punktet der me var tomme for ting me kunne prøva.

Sjukdommen til Johanna heiter myelomatose. Det er det same som beinmergskreft.

Vanlegvis blir ein ikkje frisk av myelomatose, men får behandling som gjer at ein kan leva med kreften ei stund.

Denne krefttypen blir immun mot behandlingar etter ei stund. Derfor er pasientane heilt avhengige av at det er mange ulike medikament på marknaden.

Dette er myelomatose Ekspandér faktaboks Myelomatose er det same som beinmargskreft. Sjukdomen kan ha eit svært ulikt forløp frå person til person. Plasmaceller er ein type kvite blodceller som finst i brystbeinet, kragebeinet, ribbeina, ryggraden, bekkenet og i enden av dei lange knoklane i armar og lår. Dei kvite blodcellene har mellom anna i oppgåve å laga antistoff mot virus og bakteriar. Dei er ein viktig del av immunforsvaret vårt. Når slike plasmaceller blir ondarta, blir dei kalla myelomceller. Ved myelomatose deler plasmaceller seg utan kontroll, og dei utviklar seg til kreftceller, altså beinmargskreft. Plasmacellene fortrenger plassen til dei normale cellene i beinmargen. Dette hindrar produksjonen av viktige antistoff og blodceller. Myelomcellene utviklar seg i eit stort antal, og lagar svulstar i beinmargen og i beinvevet. Beinmargskreft er ein sjukdom ein vanlegvis ikkje blir frisk av, men som ein kan leva med i lang tid. Formålet med behandlinga er derfor å bremsa sjukdommen, lindra symptom, betra livskvaliteten og forlenga livet. Dei fleste som får beinmargskreft er over 60 år. Færre enn to prosent får sjukdomen før dei er 40. Fem år etter pasienten har fått diagnosen er det 56 prosent som framleis er i live. Denne andelen har stige kraftig dei siste åra, frå 35 prosent i 2002 til 56 i 2018. Kjelde: Helsenorge.no

Håp i utlandet

Men i utlandet finst det håp. Der finst det mange kreftmedisinar som ikkje er godkjende i Noreg.

No har Johanna pakka kofferten og reist til Israel.

PÅ VEG: Det var mykje som måtte ordnast før avreisa til Israel. Johanna fekk god hjelp frå både Haukeland og familie og vener. Foto: Privat

Ho har hatt tre stamcelletransplantasjonar, og er i gang med sitt fjerde behandlingsregime med cellegift.

I internasjonale Facebook-grupper har ho blitt kjend med folk i USA som er på si tiande behandling. Og dei har framleis meir å ta av.

Ei behandling i USA vil bli svært dyr. Truleg rundt 7 millionar kroner.

Derfor er håpet Israel. Behandling og opphald vil truleg kosta rundt 3 millionar kroner.

Astrid Olsnes Kittang er overlege ved Haukeland universitetssjukehus. Ho fortel at Israel har lang erfaring med stamcelleforsking og ulike former for celleterapi.

– Der har det vakse fram kommersielle, høgspesialiserte senter som tilbyr denne behandlinga for pasientar frå andre land.

Ifølgje Kittang er det uvanleg at pasientar blir råda til å reisa til utlandet for behandling.

– Noko av grunnen til det er at me ikkje kan gå gode for behandlingstilbodet der.

Bakgrunnen er at behandlingseffekten kan vera usikker, det kan vera fare for uhaldbare biverknader og komplikasjonar, og pasienten vil i mange tilfelle måtta finansiera reise og opphald sjølv.

For Johanna er det ikkje noko alternativ å ikkje prøva.

– Eg er ikkje klar for å gi opp.

FIRE ÅR: Ei lang og aggressiv kreftbehandling har ført med seg både gode og mindre gode periodar. Johanna håpar behandlinga i Israel kan setja kreften på pause. Foto: Privat

– Noreg ligg bak

Overlege Fredrik Schjesvold ved Aleris Kreftsenter er ekspert på myelomatose.

– Det er eit problem for oss at ingen av dei beste behandlingane som blir brukte elles i Europa er tilgjengelege i Noreg, seier han.

EKSPERT: Fredrik Schjesvold er leiar av Oslo Myelomatosesenter ved Oslo Universitetssjukehus. Han er òg president i den nordiske myelomatosegruppa. Foto: Hallgeir Aunan

Han meiner norske pasientar heile tida får litt dårlegare behandling enn dei kunne ha fått, fordi ingen av dei beste behandlingane er godkjende av Beslutningsforum.

– Noreg ligg bak.

Ifølgje Schjesvold er den gjennomsnittlege behandlingstida for myelomatose i Beslutningsforum mellom to og tre år.

I november 2021 vart ein evalueringsrapport om systemet for nye metodar levert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Der blir det slått fast at Beslutningsforum brukar for lang tid på å godkjenna nye behandlingar og medisinar.

Korleis blir nye metodar og legemiddel godkjende? Ekspandér faktaboks Helseføretaka si godkjenningsordning for nye metodar og legemiddel er Nye Metoder. I Nye Metoder finn ein Bestillerforum. Bestillerforum består av fagdirektørane i dei fire regionale helseføretaka, saman med representantar for Statens legemiddelverk, Sjukehusinnkjøp HF og Folkehelseinstituttet. Bestillerforum mottar forslag til nye metodar, og bestiller eventuelt vurderingar frå Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. På bakgrunn av desse leverer Bestillerforum si innstilling til Beslutningsforum, som består av dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka. Beslutningsforum tek den endelege avgjersla.

Beslutningsforum peikar på legemiddelindustrien.

– Mange av desse legemidla blir levert av berre eit firma med monopol, og dei brukar denne monopolposisjonen til å ta svært høge prisar, seier fagdirektør Baard-Christian Schem.

Ifølge Schem gjer prioriteringskriteria fastsett av Stortinget det vanskeleg å godta legemiddel med så høg pris.

– Alle legemiddel blir vurdert etter prioriteringskriteria; nytte, ressursbruk og alvorlighet. Metoden kan ikkje bli innført om prisen er altfor høg vurdert opp mot desse tre prioriteringskriteria.

Han viser til at eit ja til eit nytt legemiddel eller ein nye metode vil føra til at det blir tilsvarande mindre behandling av andre pasientgrupper.

Kostnadseffektiv behandling

Johanna håpar ho er kandidat for ei behandling som heiter CAR-T. CAR-T finst berre i Tyskland, Frankrike og USA. I Israel er behandlinga under utprøving.

Dette er CAR-T Ekspandér faktaboks CAR-T-behandling inneber at pasientens eigne celler blir brukte for å laga legemiddelet som dei blir behandla med. Cellene blir genmanipulerte slik at cellene kan kjenna att og drepa kreftceller.

Behandlinga er i bruk i rutinebehandling i Tyskland, Frankrike og USA.

Selskapet som har den godkjende CAR-T-behandlinga i Europa er Bristol Myers Squibb (BMS).

Cellene til kvar pasient som skal få behandlinga må sendast til BMS, der cellene blir manipulerte. Ein konsekvens av dette er at BMS ikkje har kapasitet til å marknadsføra CAR-T i alle land samtidig.

Kapasitetsproblema fører òg til at det er kø blant lokale pasientar i Tyskland og Frankrike. Det gjer at ein norsk pasient ikkje vil koma fram i køen, sjølv om dei kan betala for behandlinga.

To ting må skje for at CAR-T skal bli tilgjengeleg i Noreg. Først må BMS velja å marknadsføra her, og så må Beslutningsforum godkjenna behandlinga.

Produktet i Israel er ikkje det same som er godkjent i Europa, men eit nytt produkt som blir gjort ein studie på. Det er ikkje dokumentert kor godt det verkar, men det byggjer på same prinsipp som det godkjende produktet. Kjelde: Fredrik Schjesvold

Òg i Noreg blir CAR-T testa i kliniske studiar. Men her er ikkje Johanna kandidat.

Ifølgje Schjesvold er den godkjende behandlinga, saman med eit produkt som snart blir godkjent i Europa, dei beste behandlingane han nokon gong har sett for sjukdommen til Johanna.

– CAR-T er ein del av framtida i behandlinga av myelomatose. I Tyskland, Frankrike og USA er det ein del av notida.

Johanna understrekar at legane og sjukepleiarane ho har hatt, har vore fantastiske.

– Dei står verkeleg på for deg. Det er systemet som er for lite fleksibelt, seier ho.

Hennar oppleving er at Noreg ligg langt bak når det kjem til kreftmedisinar. Det er ho ikkje åleine om å meina.

Ho er kritisk til at kreftbehandling kjem i pakkeforløp som skal vera like for alle.

– Det er eit faktum, spesielt ved myelomatose som spreier seg over så store aldersgrupper, at det er umogleg å famna alle likt. Me treng ulike pakkar for å kunna slå dette her.

ROS: Sjølv om ho ikkje kan få meir hjelp i Noreg, er Johanna oppteken av å skryta over legane og sjukepleiarane som har behandla ho. Foto: Privat

Legane hennar har søkt om mange ulike behandlingar for ho. Avslaga har kome tett.

– Det som blir godkjent må vera kostnadseffektivt. Dei reknar kostnaden ut frå kva dei kjem til å tena på å helbreda ein 70-åring. Det er frustrerande for meg, seier ho.

Overlege Kittang forklarer at kostnadseffektivitet har betydning for all behandling. Pengane som er sett av i helsebudsjettet er ramma. Målet er tydeleg:

– Me må forsøka å få mest mogleg helseeffekt ut av kvar krone.

Har ikkje råd åleine

Johanna og sambuaren Svein-Ingvar Elvik har reist til Sheba medisinske senter utanfor Tel Aviv.

– Legane her trur dei kan hjelpa meg, anten med CAR-T eller med noko anna, seier Johanna.

I utgangspunktet er planen å vera i Israel i tre månader. Sambuaren har teke permisjon frå jobb, og både reise, behandling og opphald kostar.

TAKKSAME: Johanna og Svein understrekar at dei er svært takksame for all hjelp og støtte dei har fått av kjende og ukjende. Foto: Privat

Kva prisen blir veit dei ikkje sikkert. Men dei veit at dei ikkje har råd til det åleine.

– Det er skummelt og vanskeleg å be om hjelp, men eg er ikkje klar til å gi opp i ein alder av berre 33 år, seier Johanna.

På nettsida Spleis har det kome inn over 1,5 millionar kroner.

I tillegg arrangerer vener og familie fleire konsertar for å samla inn pengar.

– Eg er heilt overvelda og evig takksam for alt engasjement og støtte.

STORT ENGASJEMENT: Då Johanna var student, song ho i studentkoret BLAK. Onsdag arrangerte dei ein konsert der inntektene gjekk rett til behandlinga til Johanna. Med seg på laget fekk dei òg mannskoret Arme Riddere og studinekoret Sirenene. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Som om det å få kreft som 29-åring ikkje er uflaks nok i seg sjølv, har Johanna vore endå meir uheldig.

– Kreften min er veldig vanskeleg å slå ned. Dei fleste når remisjon og kan gå på ein låg dose med vedlikehald i årevis før det blussar opp att. Eg har aldri kome dit.

Det har vore mykje frustrasjon, men Johanna er oppteken av å vera positiv.

– Eg er veldig takksam for behandlinga eg har fått. Eg er ein pasient som har blitt satsa på, men eg skulle ønska at me såg meir på individet og det individuelle løpet med sjukdommar, og ikkje famna alle over ein kam, seier Johanna.

Håpet hennar er at behandlinga i Israel kan setja kreften på pause.

– Det betyr at eg kan reisa heim og sleppa behandling i månadsvis, kanskje årevis. Det hadde vore fantastisk.