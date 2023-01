Joel Ystebø valgt som Bergen Krfs førstekandidat

Bergen KrF har vedtatt liste til kommunevalget i Bergen. Joel Ystebø ble valgt til førstekandidat og er partiets byrådslederkandidat

Karianne Fedøy Magnussen ble valgt til andrekandidat og blir dermed ordførerkandidaten til partiet.

– Jeg kjenner på takknemlighet og ærefrykt over at nominasjonsmøtet har valgt meg til partiets førstekandidat. I tillegg er jeg utrolig begeistret for det laget vi har på listen, sier Ystebø.