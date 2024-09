Joel Ystebø ligger an til å bli ny listetopp for KrF Hordaland

Joel Ystebø ligger an til å bli ny listetopp for KrF i Hordaland før neste års stortingsvalg.

Flertallet av lokallagene i partiet peker på bystyrerepresentanten i Bergen i første runde av nominasjonsprosessen. Det stadfester Magne Suppheller, leder av nominasjonskomiteen, overfor NRK.

– For meg er det viktig å bidra til det laget som skal sikre KrF over sperregrensen, og gjøre et godt valg i Hordaland neste høst. Det har jeg stor tro på at vi skal klare, sier Ystebø.

Andre navn som er nevnt er Stian Lavik fra Alver, Jarle Jacobsen fra Sveio og Ylva Bang i KrFU.

Nominasjonsmøtet til KrF i Hordaland avgjør hvem som blir listetopp i november.