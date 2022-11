Jobber med berging av vogntog på Hardangervidda

Vegvesenet arbeider fortsatt med å få berget et vogntog som veltet like før klokken 05 i morges på rv. 7 like ved Dyranut på Hardangervidda.

Brøytemannskap var raskt på plass etter hendelsen og fikk kontakt med føreren av vogntoget. Vedkommende er sendt til sykehus for en sjekk, opplyser trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Vegtrafikksentralen Vest.

Det har snødd på vidda i natt og derfor glatt før brøytemannskapene kom.

– Nå losses lasten i vogntoget av for hånd og det er manuell dirigering på stedet. Jeg antar det vil ta hele dagen å ordne opp, men veien vil kun holdes stengt i forbindelse med selve bergingen, sier han.

Trolig vil selve bergingen av vogntoget først skje utpå ettermiddagen.

Video er tatt av Jon-Kenneth Heltne