Jobber med å få tak i lyd fra ulykken

Det jobbes med å finne igjen vrakdeler etter ulykken. De aller fleste helikopter, inkludert helikopteret som gikk ned i går, er utstyrt med det som kalles for «den sorte boksen». Den inneholder en lydlogg fra ulykken, og er svært viktig å finne for å kunne danne seg et bilde over hva som egentlig skjedde.

– For at vi skal kunne få tak i en lydlogg eller opptak av hva som skjedde i helikopteret underveis i ulykken, så må vi lokalisere den sorte boksen, sier John Kristoffersen, leder for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund.

Han forteller videre at flybransjen er preget av hendelsen.

– Vi er svært lei oss for at dette skjedde og at det har hatt et dødelig utfall. Flybransjen er veldig liten og dette påvirker oss og alle rundt miljøet.