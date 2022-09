Jobbar framleis for flytande vindkraft ved Stad

Kvernevik Enineering ber NVE om å forlenge fristen for å få flytande vindturbinar ved Stad. Fristen gjekk ut i 1. januar 2020. No vil dei flytte han til januar 2024. I alt er det snakk om fem vindturbinar nær land ved Stad, og i Kvalheimsbukta i Kinn. NVE har lagt saka ut på høyring med frist 28. oktober. Bakgrunnen for søknaden er teknologiutvikling og behov for betre tid til å finansiera prosjektet.