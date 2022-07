Jente sat fast i myr – redda opp

Jenta som sat fast i ei myr er no redda opp med hjelp frå brannvesenet. – Ho i god fysisk form, men våt og kald etter hendinga, seier Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Det var like etter klokka 20:30 at naudetatane fekk melding om ei jente som sat fast i ei myr og ikkje kom seg laus sjølv. Naudetatane rykka ut for å hjelpe til. Tenåringsjenta skal ha stått fast i botnslammet av eit vatn som er nedtappa, ifølge politiet.