Politiet meiner ingen kan stillast til ansvar for dødsulukka som skjedde laurdag 9. september.

Henning Sundet (65) frå Ålesund omkom då han saman med jaktlaget skulle krysse den frodande Bødalselva med ei slags taubane.

Jegeren ramla ut i. Han døydde dagen etterpå av skadane.

– Ei tragisk ulykke

Politiet er no ferdige med å etterforske dødsulykka.

– Den står fram som ei tragisk ulykke der ingen kan stillast til ansvar, seier politioverbetjent Vidar Stavik i Stryn.

I over 50 år har jegerar og grunneigarar taubana for å kome seg over elva, som ligg i ein sidedal av Lodalen.

Vidar Stavik i politiet seier ingen kan klandrast for den tragiske dødsulykka. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Her plasserer ein seg i ein stol som er festa med wire på begge sider av elva.

– Deretter brukar ein tau til å drage seg over elva, forklarar Stavik.

Den 65 år gamle jegeren var på plass i denne stolen, men på veg over elva ramla han altså ut i.

Det var mykje vatn i elva denne laurdagen og straumen var stri.

Etter ein større redningsaksjon vart Sundet funnen fleire hundre meter lenger nede i elva. 65-åringen vart frakta til Haukeland universitetssjukehus, men livet stod ikkje til å berge.

Kva som gjorde til at mannen fall i elva, er ikkje heilt klart for politiet.

– Ein moglegheit er at han har fått føtene ned i ein stein i elva og på den måten ramla ut i, seier Stavik.

Obduksjon har ikkje gjeve noko medisinsk forklaring på ulukka.

Sundet var næringslivsleiar i Møre og Romsdal. Han var finansdirektør i Island Offshore og Borgstein i Ulsteinvik, og dagleg leiar i Ulsteinvik Utvikling.

I eit minneord i Vikebladet blir han skildra som ein omsorgsfull kamerat og som ein svært dyktig fagmann.

Har stogga bruken av taubana

Jaktfølget som var saman med mannen har blitt avhøyrde.

– Politiet har hatt fokus på sjølve taubana og vedlikehaldet av den, fortel Stavik.

Det er uvisst kven som sette opp taubana, men lokale jegerar og grunneigarar seier til NRK at den jamleg har blitt halde ved like opp gjennom åra.

Det er ikkje kjent at det tidlegare har skjedd ulukke med taubana.

Krimteknikarar frå Førde og Bergen har undersøkt taubana og gjort fleire testar av den.

– Dei har ikkje funne skade eller feil på bana, seier Stavik.

Vurderer forbod mot taubana

Jaktlaget, lokale jegerar og grunneigarane har teke ulukka tungt innover seg. Dei stoppa jakta umiddelbart etter at ulykka skjedde.

Dei lokale jaktlaga i Bødalen har også stoppa bruken av bana.

No skal politiadvokatane avgjere om saka blir lagt vekk eller om den skal følgast vidare.

Stavik i politiet seier dei har bede juristen ta stilling til om det skal kome eit forbod om bruk av taubana – sjølv om det ikkje er noko feil med den.

– Jegerane har sjølve stoppa bruken av bana, så vi har ikkje gått inn med noko bruksforbod, seier Vidar Stavik i politiet.