Janus permitterer 21 ansatte

Undertøysfabrikken Janus på Espeland i Arna må permittere 21 av 75 ansatte.

Det melder Bergens Tidende.

I likhet med mange andre aktører i bransjen er det krevende markedsforhold som er årsaken, ifølge daglig leder Cathrine Stange.

Stange sier til avisen at det generelt er god forståelse blant ansatte om at dette må gjøres for å sikre videre livsgrunnlag for bedriften.

I løpet av våren og sommeren har Janus også nedbemannet med ti ansatte, ifølge Bygdanytt.