Jan Erik Kjerpeseth ny styreleder i NRK

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, blir ny styreleder i NRK.

Det melder kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til jobben i Sparebanken Vest, sitter Kjerpeseth som styreleder i Eviny. Han har derimot meldt at han vil gå av når en erstatter er på plass.

Det har den siste tiden stormet rundt Eviny, etter at byrådet i Bergen ønsket å erstatte Kjerpeseth. Bråket rundt dette var medvirkende til at finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad i Bergen gikk av.

Kjerpeset tar over som styreleder i NRK etter Birger Magnus.

– NRK spiller en viktig rolle for folk hver eneste dag, med sterkt nærvær i hele landet. Med et mer globalisert mediemarked blir NRK viktigere for å fremme norsk innhold, kultur og språk. Jeg er derfor glad for at Jan Erik Kjerpeseth har takket ja til å ta på seg styreledervervet i NRK, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.