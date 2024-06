Jan Erik Kjerpeseth går av som styreleder i Eviny

I mai prøvde Bergen kommune å bytte ut Jan Erik Kjerpeseth som styreleder i kraftselskapet Eviny.

De prøvde å sette inn Øisten Andresen, tidligere direktør i Eidsiva, men kommunen hadde ikke informert de andre eierne i selskapet på forhånd. Eivind Nævdal-Bolstad trakk seg som finansbyråd i Bergen som følge av saken, og Andresen trakk også sitt kandidatur til styreledervervet i Eviny.

Kjerpeseth, som er administrerende direktør i Sparebanken Vest, ble inntil videre sittende som styreleder. Nå går han av, får NRK bekreftet.

Kjerpeseth meddelte avgangen i et brev til Eviny-eierne mandag morgen.

Her skriver han at han ikke er kandidat til styreledervervet ved neste generalforsamling, men men at han stiller seg til disposisjon fram til ny styreleder er valgt.

«De siste ukene har vært krevende med hensyn til utfordringene rundt det nye styrevalget i Eviny», skriver Kjerpeseth i brevet.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra Kjerpeseth.

– Jeg har stor forståelse for at han velger å gjøre det han gjør nå. Men jeg beklager jo at vi har endt opp her. Mitt ønske var at styret skulle fortsette i en periode til, da de har gjort en formidabel jobb med å stake ut en ny strategi og har skiftet ut administrerende direktør, men jeg har som sagt stor forståelse for at Kjerpeseth ikke ønsker å fortsette når det ble sånn, sier Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H).

– Det er ikke overraskende, men jeg er vleidg positiv til at han velger å stå til vår disposisjon frem til prossessen er ferdigstilt. Jeg regner med at vi får ting på stell, men det kan ta litt tid, sier Askøy-ordfører Yngve Fosse (H).