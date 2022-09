Jaktskilt skapar konflikt mellom jegerar og turgåarar

Skilt om at «Jakt pågår» og «OBS! Hjortejakt pågår! Takk!» møtte turgåarar i Bremanger førre helg.

Det får fleire i området til å reagere.

Dette skiltet møtte turgåarar 500 meter unna eit populært turmål i Bremanger. Foto: Privat

Også i fjor var det konflikt mellom turgåarar og jegerar etter at grunneigarane hengde opp skilt om at dei ikkje ønska turgåarar i området.

Det skreiv Firdaposten.

Informasjonsrådgjevar i Norges jeger- og fiskeforbund, Espen Farstad, vil ikkje ha slike skilt i skogen og på fjellet.

– Eg forstår ikkje kvifor folk skal bruke den type skilt. Det skal ikkje vere naudsynt, seier han.

– Like stor rett til å ferdast

Farstad er også kritisk til at mange skilt er forma som ein varseltrekant. Han meiner skilta sender feil signal.

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges jeger- og fiskeforbund meiner at jegerar må dele marka med andre som bruker ho. Foto: Privat

– Det er ingenting å frykte for folk som går i skogen. Du blir ikkje skoten, og du fortrenger ingen ved å vere ein turgåar.

Dersom eit jaktlag skulle ønske å ha eit område for seg sjølv, meiner han at det er betre å snakke saman enn å henge opp skilt.

– Vi er klokkeklare på at alle har like stor rett til å ferdast i skogen.

Sjølv om det stort sett er lite konflikt mellom jegerar og turfolk, hender det at hjortejakta på Vestlandet skapar gnissingar.

– Hjorten er eit sky og vart dyr som fort spring av garde, som kanskje er bakgrunnen.

Ønsker betre skilting

Vidar Halland var på fottur i Bremanger så han fekk beskjed om å snu på grunn av hjortejakta.

– Eg synest det hadde vore heilt greitt viss dei sette opp ein plakat tidlegare. Då ville eg har respektert at jegerane heldt på der oppe.

Halland understrekar han ikkje synest det er problematisk å halde seg unna desse områda i jakta. Han kunne likevel ønske at beskjeden kom tidlegare.

– Det er jo klart at det er litt kjedeleg når du har gått i to og ein halv time, og det berre er 500 meter igjen til målet ditt.

NRK har vore i kontakt med andre som har reagert på oppfordringa om ikkje å bruke turområdet.

Skremmer hjorten

John Olav Bratseth er jaktlagsleiar i området Halland gjekk på tur i.

Han meiner at dei informerte om jakta på førehand med skilt, munnlege beskjedar og på sosiale medium.

Han grunngir skilta med at jegerane må bryte jakta dersom det kjem turfolk i nærleiken, sidan hjorten blir skremd.

– Eg håper at alle har respekt for kvarandre. Vi har respekt for dei som går på tur, men fire timar i året må vi kunne jakte.

Rådgjevar for hytter og ruter i DNT, Torgeir Nergaard Berg, meiner det bør vere plass til alle som brukar skogen og fjellet.

Torgeir Nergaard Berg meiner at det er lite konflikt mellom jegerar og andre som brukar skogen. Foto: Truls A. Antonsen

– Vi tenker at fjellet er stort og skogen er stor. Då er det mogleg å gå utanom eit hogstfelt der står det ein post.

Berg synest det er positivt at jegerane viser at dei er der gjennom skilt.

– At eit jaktlag skiltar om at det pågår jakt er trygt for oss for turgåarar også, slik at vi kan legge ruta litt utanfor.