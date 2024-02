Ja til kjernekraft-utgreiing i Austrheim

Eit stort fleirtal i kommunestyret i Austrheim sa i kveld ja til at Norsk Kjernekraft AS greier ut planar om å etablera eit lite kjernekraftverk ved industriområdet Mongstad.

– Dette er eit positivt tiltak inn mot eit grønt skifte, seier Kristoffer Myklebusthaug (Frp).

– Me har eit stort kraftbehov og må greia ut kva kjernekraft kan gi oss av moglegheiter for framtida, seier Per Lerøy (Ap).

Senterpartiet og Samlingslista meinte det er for tidleg å gjera vedtaket.

Dei meiner ein har for lite informasjon om kva positive eller negative konsekvensar eit kjernekraft vil få, nøyaktig kvar eit kjernekraftanlegg kan byggjast, og kva innbyggjarane i kommunen meiner.

Men dei andre partia stemte for kommunedirektørens forslag om å vera positive til planane:

«Austrheim kommune har interesse av å vera vertskommune for kjernekraft med små modulære reaktorar og vil samarbeide med verksemda Norsk Kjernekraft AS i deira utgreiingsarbeid i kommunen vår. Dette må planleggast og etablerast i eksisterande større regulerte næringsareal i Mongstad-området. Energien må gå til næringslivet og husstandar lokalt i regionen.»

Éitt slikt kjernekraftverk er på storleik med Brann stadion og vil kunna gi straum til 160.000 husstandar.