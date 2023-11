Ja til genlaks-forsøk i fjorden

Bioteknologirådet seier ja til Havforskingsinstituttet sitt planlagde forsøk med å setta genmanipulert, steril oppdrettslaks ut i merder i sjøen i Masfjorden i Nordhordland.

Men føresetnaden er at det blir dokumentert at risikoen for villaksen er låg.

Dersom oppdrettsnæringa kan bruka steril laks, reduserer det problemet med at rømt oppdrettsfisk kan blanda seg med og svekka villaks-stammar.

Men Vitskapskomiteen som har vurdert forskingssøknaden, meiner det ikkje er dokumentert at all genmodifisert laks faktisk er steril. Derfor meiner komitéen at forsøket utgjer ein potensielt stor risiko for norsk villaks.

– Før komiteen og havforskarane er samde om at forsøket er trygt, må ein vera «føre var» og ikkje gjennomføra forsøket, men viss usikkerheita blir rydda av vegen, meiner me denne forskinga er etisk, bærekraftig og samfunnsnyttig, seier leiar Marianne Aasen i Bioteknologirådet.