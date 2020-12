Isak vil stadfeste kjønnet sitt – men Helse Vest har ikkje funne løysinga

Ei arbeidsgruppe i Helse-Vest har utarbeida ein rapport «Kjønnsinkongruens Regional organisering» som viser til tre forskjellige scenario for senteret.

A) Minimums-senteret: Vil vere eit fysisk kontor med ein koordinator og koordinerande funksjon for alle pasientar som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens. Senteret vil byggje ei bru mellom dei lokale helseføretaka og NBTK.

B) Robusthet-senteret: Vil inkludere to til tre fysiske kontor med ein tilsett koordinator og to fagpersonar med nisjekompetanse. Det vil assistere NBTK i prosessen før, under og etter eventuelle kjønnsbekreftande tiltak. Vil også tilby hjelpemiddel som protesar, stemmetrening og informere om og gi råd i behandlingstilbodet.

C) Ideal-senteret: Vil vere eit fysisk senter lagt til Helse-Bergen. I tillegg til å tilby det samme som Robusthet- og minimumssenteret, vil det også kunne tilby enkle kirurgiske inngrep og hormonbehandling.