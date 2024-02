Is i vegbana mellom Loen og Stryn

Det er meldt om mykje is i vegbana på fv. 60 mellom Loen og Stryn. På delar av strekninga er det eine køyrefeltet dekt av is. Folk blir beden om å vere varsame når dei køyrer strekninga. Med mykje sol denne laurdagen er det fare for at det kjem meir is ned på vegen.