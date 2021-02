237 personar stemte, 47 av dei var blanke.

107 stemte for, 130 stemte mot. Dermed blir det framleis naturgras på Brann Stadion.

Dermed var det nok mange med hjartet i Brann som kunne sleppa jubelen laus. Blant anna tidlegare Brann-spelar Thorstein Helstad:

Då avstemminga var eit faktum, gjekk styreleiar Eivind Lunde på talarstolen for å avslutta møtet:

– Styret er heilt klar på at dette er medlemmane si meining, så me kjem til å halda fram med ny giv med dei forholda me har i dag. Eg vil takka for stort engasjement og mange innspel, og også for eit utruleg langt ekstraordinært årsmøte med solide og godt forankra meiningar, sa Lunde.

Intens – og einsidig – debatt

Innlegga frå medlemmane var klare i éin retning: dropp kunstgras - eller i det minste utset saka for å greia ut meir.

Ut ifrå innlegga på møtet, såg det ut til å bli klar siger for ekte gras, men ei viss spenning låg likevel i lufta.

Klubbleiinga meiner kunstgras er einaste moglegheit for å bli ein stabil toppklubb.

Dagleg leiar i klubben, Vibeke Johannesen, sa til NRK før møtet tysdag at «Vi har prøvd alt. For å drive toppidrett er vi avhengige av å trene på same underlag som det vi speler kampar på» . Noko ho også gjentok i eit innlegg på møtet.

Fleire ville utsetta møtet

Allereie før debatten kom i gang, kom medlem Harald Johannessen med eit forslag om å utsetta møtet til hausten. Etter litt om og men, fekk årsmøtet laga ei avstemming om det. Eit ganske stort fleirtal av dei 284 med stemmerett, stemte for å ikkje utsetta møtet.

Då debatten om det skal leggast kunstgras eller ikkje endeleg kom i gang, var det innlegg på innlegg frå medlemmar i favør naturgras.

Det vart lagt vekt på både miljø, klubben si sjel, tradisjonar, at flest fotballspelarar helst vil ha naturgras, om tiltaka er søknadspliktige til kommunen og at klubben ikkje måtte skyva frå seg ein stor del av supporterane, i det som vart eit langt møte.

Alle innlegga var til fordel for å behalda graset – eller i det minste å utsetta avgjerda, og tilliten til styret verka å vera tynnsliten i mange av innlegga.

– Brann er på god veg mot å bli ein A4-forma plastklubb utan sjel, sa medlem Thomas André Madsen i sitt innlegg.

Mange meinte at grunnlaget for å ta ei avgjerd er altfor tynt.

Eitt einsleg innlegg for kunstgras

Heilt mot slutten kom dagens første tilhengar av kunstgras: KrF-politikar Joel Ystebø.

– Eg har tvilt meg fram til kunstgras, for treningskvardagen er det viktige. Eg stolar på styret og administrasjonen som seier at dette er naudsynt, sa han.

Men då stemmene skulle teljast opp, var det fleirtal for naturgras. Dermed er debatten lagt daud for denne gong.