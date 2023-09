INP: - Nei til Bybanen over Bryggen er et absolutt krav

Det ferske Industri- og næringspartiet (INP) får inn tre mandater i bystyret i Bergen. Dermed kan være med å sikre Christine Meyer og Høyre byrådsmakten.

– Vi vil ikke gå inn i byråd, men kan gå inn i et «teknisk» samarbeid med partier som ikke vil legge bybanen over Bryggen. Det vil si at vi kan ha noen avtalepunkter og være med å lande budsjett, men stemme fra sak til sak. sier INPs førstekandidat Ann Jorun Hillesøy.

– Vil dere støtte Høyre og Christine Meyer?

Først må vi ha en samtale og se hva som blir lagt på bordet før vi kan ta stilling til det. Men et absolutt krav for støtte er et bybanen ikke skal gå over Bryggen. Vi vil heller ikke støtte et byråd med Venstre og/eller MDG, sier hun.