Klokka 20.30 måndag kveld, berre ein halvtime før dei første prognosane kom, vart lokallaget til Industri- og næringspartiet i Sveio formelt stifta med ein signatur.

Det skjedde på ein felles valvake for partiet i industrikommunen Stord, der representantar for INP i både Sveio, Bømlo, Stord og Fitjar i Vestland var samla.

I alle desse kommunane får det ferske partiet inn representantar i kommunestyret.

– Me hadde felles stiftingsmøte og valvake, seier Arne Lokna i Sveio INP.

I store deler av Noreg, og langs heile vestlandskysten, gjorde INP eit brakval.

Langt betre enn dei hadde venta sjølv.

– No sit me her med skjegget i postkassa. Me hadde ingen tankar eller tru på at me skulle få inn folk i kommunestyret, seier Cato Sivertsen i Sveio INP.

Starta for fem månader sidan

Ein protest mot dei etablerte partia.

Det har vore ein del av forklaringa på at Industri- og næringspartiet vert representerte i 115 ulike kommunestyre landet over.

At trebarnsfaren, læraren og offshorearbeidar Sivertsen skulle hamne i politikken, hadde han ikkje trudd.

For då røystene var talt opp i Sveio tidlegare denne veka hadde både Sivertsen og partikollega Arne Lokna fått plass i kommunestyret.

– Det må jo vera ny verdsrekord. På tre timar stifta me eit lokallag, fekk 7,3 prosent av røystene og hamna inne i kommunestyret med to representantar, seier han.

Lokallagsleiaren trur ikkje han har fått røystene personleg.

– Folk har jo ikkje røysta på partiet på grunn av meg, men på partiet nasjonalt og det listefyllet som var i Sveio. Og så har dei fått oss, stakkars, seier han.

INP Sveio samla på valvake. Dei vart stifta same kveld. Foto: Eli Bjelland / NRK

For fem månader sidan fekk Sivertsen spørsmål om dei ikkje skulle få i gang eit lokallag av partiet i kommunen heilt sør i Vestland.

Med hjelp av Facebook og Messenger starta vervekampanje for å fylla opp listene.

Lista vart levert 28. mars og godkjent av Sveio kommune 15. mai. Sjølv om lokallaget ikkje var formelt stifta, kunne to lokale INP-arar skrive under lista, så lenge det ikkje var uklart om at dei representerte partiet.

Ifølgje Valgdirektoratet er det nemleg ingen formelle krav til kva som utgjer ein lokalavdeling for eit parti i Partiregisteret, som til dømes eit organisasjonsnummer i Brønnøysundsregistrene.

Desse to trudde aldri at dei skulle bli valt inn i kommunestyret då dei leverte listeforslaget for Sveio INP. Foto: Olav Røli / NRK

– Folk vil ha endring

Sivertsen og Lokna har ein ting til felles. Null politisk erfaring.

Likevel tolkar dei valresultatet som støtte til at det må skje noko i politikken.

– Folk vil ha endring og me er nøydde til å levera, meiner han.

Professor i politisk historie ved UiB, Yngve Flo, meiner historia om Sivertsen og Lokna viser fram det beste i demokratiet.

– Dette syner jo at det er mogleg å komma inn i politikken utan å vera med i dei etablerte partia, seier Flo.

Han kjenner ikkje til liknande døme med at lokallag har vore skipa på valkvelden.

– Men historisk sett var ikkje politikk noko som var så etablert i distrikta. Det var konsentrert meir i byane, fortel han.

For dei to ferske kommunestyrerepresentantane i Sveio startar no jobben med å læra seg politikk.

– Me har eit stort støtteapparat i ryggen, mellom anna med partileiinga, andre lokallag i regionen som me har på hotline. Dessutan har me god dialog med røynde folk i politikken i Sveio. Me skal prøva så godt me kan, seier Sivertsen.