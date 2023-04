Innovasjon Norge støtter Alma Clean Power AS med 49 millionar

Alma Clean Power AS i Bergen har fått innvilga miljøteknologitilskot på inntil 49 millionar kroner frå Innovasjon Norge. Dette er for å utvikla teknologi for å mogleggjera nullutslepp i havgåande fartøy, skriv dei i ei pressemelding.