Innovasjon-boom under koronakrisa: – Måtte ta grep som hadde rask effekt

– Utan denne situasjonen hadde me nok ikkje gjort det. Men koronaen sende oss inn i eit vakuum. Me måtte ta grep som hadde rask effekt, seier Børge Pedersen hos Vågen AS.

Verksemda er ein av mange som har fått tilskot for å omstilla seg etter at koronakrisa trefte landet.

Hittil i år har Innovasjon Norge delt ut tre gonger meir i tilskot til nyskapande prosjekt enn på same tid i fjor.

Vil bli maskinleverandør-Ikea

Alle dei fem tilsette i Tysnes-selskapet blei delvis permitterte då koronapandemien slo til for fullt i vår. Førespurnadene tok slutt. Produksjonen i utlandet måtte også stenga ein periode på grunn av strenge koronatiltak.

Hovudproduktet har heilt sidan 1960-talet vore såkalla skruetransportørar, som finst på alt frå sjokoladefabrikkar til boreriggar. Ein skrue som går rundt i ei form, flyttar til dømes sjokoladebønner frå ein maskin til ein annan.

No har dei fått nesten 1,7 millionar kroner i tilskot og lån frå Innovasjon Norge til å omstilla seg. Målet er å bli prosessindustrien sitt svar på Ikea.

SPESIALISTAR: Vågen AS har sidan 1962 laga skruetransportørar som flyttar massar frå ein maskin til ein annan. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Mange tek høg risiko

– Kundane våre skal teikna sine eigne produkt i ein heilt ny nettbutikk, seier Pedersen.

Selskapet skal no henta heim monteringsarbeidet til Tysnes, for at dei ikkje skal vera avhengige av fabrikkar i utlandet. Monteringsverkstaden skal vere klar i haust, og går alt som det skal, kan alt vere på plass innan jul.

– Den største skilnaden for oss blir vesentleg kortare leveringstid og reduserte kostnader.

Innovasjon Norge er imponert over at Vågen AS og mange andre verksemder no tek grep for å finne nye måtar å tene pengar på.

– Me er overraska over at så mange hiv seg rundt og tek sopass høy risiko for å satsa på nyskaping, seier regiondirektør i Innovasjon Norge i Vestland, Nina Broch Mathisen.

TRUR PÅ NY FRAMTID: Dagleg leiar Børge Pedersen hos Vågen AS på Tysnes trur endringane i produksjonen gjer verksemda betre rusta til å takle utfordringar i framtida. Foto: Eli Bjelland / NRK

Tre gongar meir i tilskot

Det statlege selskapet, som skal fremma innovasjon i norsk næringsliv, har i år fått dobla dei samla rammene sine for lån og tilskot til 14 milliardar kroner i år på grunn av koronapandemien.

Pengane har fått bein å gå på.

Så langt i år har dei løyvd 2,17 milliardar kroner i tilskot til nyskapande prosjekt. Det er over tre gonger meir enn på same tid i fjor.

– Mange verksemder er imponerande flinke til å leita etter nye måtar å tena pengar på, seier Mathisen.

IMPONERT: Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge i Vestland. Foto: Silje Guddal / NRK

– Nokre kjem ikkje til å klare seg

Ho meiner at endå fleire må sjå seg om etter nye produkt og måtar å driva på, trass i at framtida også er uviss for dei som omstiller seg.

Mathisen er også klar på at det å endre seg også er eit sjansespel.

– Mange tek ein høg risiko i ein ukjend marknad. Me veit ikkje korleis marknaden er etter denne pandemien. Nokre av desse verksemdene kjem nok difor ikkje til å klara seg.

Men Mathisen har stor tru på endringane hos Vågen AS på Tysnes.

– Det er ein bedrift som er robust og evnar å tenkja nytt. Dyktige menneske som har moglegheiter til å lukkast.