Innfører vatningsforbod på Halsnøy

Varmt og tørt vêr gjer at Kvinnherad kommune no innfører vatningsforbod på Halsnøy, skriv Kvinnheringen. I ei melding til sine innbyggjarar har kommunen skrive: «Grunna langvarig tørke og høgt forbruk, vert det frå og med 12. juni innført vatningsforbod med slange og spreiar på Halsnøy. Det vert opna for vatning dagleg frå klokka 20.00 til 21.00. Forbodet gjeld fram til ny melding vert sendt ut».