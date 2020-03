Innfører nye fjellvettregler i Bergen for å hindre koronasmitte

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til helgen er det nok en gang varslet knallvær i Bergen. Byrådet regner med at bergenserne igjen vil strømme til byfjellene og byens turløyper, slik de gjorde helgen som var.

Da fikk solen korona-frustrerte turgjengere til å glemme både avstandsregler og andre restriksjoner.

– Lørdagen var fantastisk fin og da ville alle ut, og det forstår jeg. Men denne gangen skal vi være bedre forberedt, lover byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Enveiskjøring i populær steintrapp

Tirsdag la byrådet fram egne fjellvettregler for Bergen som skal gjelde til koronakrisen er over. Reglene inkluderer alt fra «enveiskjøring» i Oppstemten opp til Ulriken og opp Stolztenkleiven til mer generelle råd om å finne alternative og mindre besøkte turveier.

– Det blir et problem når det er for mange folk på ett sted. Da blir det vanskelig for folk å overholde enmetersregelen. Derfor har vi jobbet med ulike tiltak som skal gjøre det mulig for folk å gå ut, samtidig som vi unngår trengsel, sier Valhammer.

Her er de nye fjellvettreglene:

Hold avstand

Husk hånd- og hostehygiene

Gå på høyre side

Gå på tur når færre folk er ute

Prøv alternative turveier

FRYKTER NÆRKONTAKT: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er redd bergenserne glemmer å holde avstand når de går på tur i solskinnet. Foto: Øyvor Bakke / NRK

– For å gjøre det enklere å velge turområder i nærområdet og de som er mindre brukt, vil kommunen gjennom uken også jobbe med å legge til rette for parkeringsmuligheter ved turområder som ikke er så mye benyttet, sier Valhammer i en pressemelding.

Kommunen vil sette opp informasjonsskilt ved de mest populære rutene for å spre folk mest mulig.

Folk som går i grupper, blir bedt om ikke å bruke hele bredden på turstiene. Turgåere blir også bedt om å gå utenfor tidsrommet mellom klokka 11 og 15.

Kan overvåke turområdene

Kommunen kan også følge med på hvor mange mobiltelefoner som befinner seg i samme område.

Systemet gir ifølge byrådslederen muligheter for å se hvor mange som ferdes i f.eks. området nedenfor Ulrikens topp.

Dersom det blir oppdaget store ansamlinger, kan det ifølge Valhammer bli aktuelt å sende ut sms-varsling med påminnelse om restriksjonene til folk som befinner seg i det aktuelle området.

– Aller viktigst er det at folk husker på å holde én meter avstand uansett hvor du er i byen. Det er opp til hver enkelt av oss å ta det ansvaret, sier byrådslederen.

DETTE VIL DE UNNGÅ: Slik så det ut ved mange populære turstier lørdag. Bildet er fra Skullerud i Oslo. Foto: Ole Eivind Henden / NRK

Har samarbeidet med turlaget

De nye fjellvettreglene er utarbeidet av byrådet i samarbeid med Bergen og Hordaland turlag, som er tilknyttet Den Norske Turistforeningen.

– I denne unntakstilstanden vi er i nå skal vi ikke søke sammen fysisk, men holde avstand. Det er viktig at vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer om å holde avstand til hverandre og ikke å gå på tur om man føler seg syk, sier informasjonsleder André Marton Pedersen.

Turlaget oppfordrer alle turglade til å velge en annen tur enn til vanlig, slik at en både får spredd turfolket over et større område og at folk får oppleve nye steder.

– Velg deg en ny sti!

Selv har foreningen nylig lansert TiTur20, som er er et turprosjekt med ti forholdsvis ukjente turmål i bergensregionen.

– Velg deg en sti som er mindre besøkt. Det er utrolig mange flotte stier og turmål i byfjellene som bare venter å bli oppdaget av flere, sier Pedersen.