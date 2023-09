Innfører ny billettype

Vestland fylkeskommune innfører ein fleksibel billett som skal få fleire til å reise kollektivt. Ordninga går ut på at ein får større rabatt når ein kjøper fleire billettar innanfor ein periode på 30 dagar. – Til no har dette vore ei prøveordning, men no skal tilbodet utvidast til heile fylket, seier fylkesordførar Jon Askeland.