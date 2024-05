Innbrudd på Fridalen skole i Bergen

I løpet av helgen har det skjedd et innbrudd på Fridalen skole i Bergen. Litt før klokken 6 i dag tidlig ble rektoren ved skolen, Harald Borge, oppringt av renholderne på skolen.

– De hadde oppdaget at det hadde blitt voldsomt tilgriset på mat- og helserommet. Personalrommet var også tilgriset, men ikke i like stor skala, sier han.

De valgte å ringe politiet, og det ble opprettet sak.

– Det eneste som er stjålet er mellom 50 og 60 sjokomelk, ellers er det i hovedsak hærverk. Kjøkkenet er så ødelagt at det vil ta flere dager å rengjøre. Jeg vil anta at det er stengt ut uken.

Skolen bruker også dette kjøkkenet for å lage mat til barna på SFO, men der har de funnet en løsning. Hærverket kan bli dyrt, tror Borge.

– Mat og helse er et av de gøyeste fagene, så selvfølgelig er barna lei seg for det. Barna sier de ikke har forståelse for hvordan noen kan ødelegge den skolen vi er så glad i, avslutter han.