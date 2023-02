Innbrudd i konteiner på byggeplass

Ved 9-tiden ble det meldt om et innbrudd og tyveri fra en konteiner i Godvik i Bergen. Politiet er på stedet og gjøre åstedsundersøkelser for å finne ut hva som er stjålet. Vest politidistrikt opplyser til BT at verktøy for flere hundre tusen er stjålet.