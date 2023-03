Innbrudd i barnehage

En mann er pågrepet etter at han skal ha knust et vindu og tatt seg inn i en barnehage i Bergen. Det var like over klokken 02.00 i natt politiet rykket ut til barnehagen i Allestahaugen i Fyllingsdalen etter melding om innbruddet. Mannen ble sluppet fri etter avhør på stedet.