Innbrudd i bakeri på Nesttun

En person har brutt seg inn og stjålet bakevarer fra et bakeriutsalg på Nesttun senter i Bergen. – Først litt usikkert hvordan bolletyven kom seg inn, men det viser seg at han kan ha gjemt seg i bygget like før stengetid, melder politiet. Personen er en kjenning av politiet.