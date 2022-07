Innbrudd hos Havforskningsinstituttet i Bergen

Det er meldt om innbrudd hos Havforskningsinstituttet på Nordnes i Bergen.

– En ansatt oppdaget at det var veldig rotete inne på et kontor og at en rute var knust, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Det er fremdeles uvisst om noe er stjålet eller om det bare er gjort skadeverk.