Innbrotstjuvar tekne på fersken- kom med trugslar

Like etter 05.00 søndag morgon fekk politiet melding om to personar i Bergen som skal ha gjort seg skuldig i skadeverk og mogleg innbrot på ei adresse. Dei to blei oppdaga og truga meldaren verbalt. Politiet rykte ut og har kontroll på dei to mistenkte.