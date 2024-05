Innbrotsforsøk i Hyllestad i natt

Politiet har fått melding om at to personar har teke seg inn i ein bustad i Åfjorden i Hyllestad i natt. Dei to blei overraska av bebuaren i huset. Politiet har fått kontroll på ein person og sjekkar om han har noko med innbrotsforsøket å gjere. Politiet melder at dei også har fått fleire meldingar den siste tida om ein person som går i området og tek kontakt med folk.