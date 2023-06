Innbrot viste seg å vera to som hadde gløymt nøklar

På Laksevåg i Bergen fekk politet fleire meldingar om eit pågåande innbrot, der ein mann og ei kvinne knuste rute med murstein. Det viste seg at det var to bebuarar som hadde gløymt nøklane og valgte å knuse ruta for å koma seg inn. Ingen vart melde.