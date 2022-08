Innbrot på uteplass i Sogndal

Sogn Avis skriv at uteplassen Dampskipskaien i Sogndal var utsett for innbrot i natt. Tjuvane skal ha brote seg inn med brekkjern og teke med seg vekslepengar og ein gamal telefon. Politiet var på staden måndag klokka 13:00 for å gjere undersøkingar.