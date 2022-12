Innbrot i Knarvik: Vakna av ein framand i huset

Klokka 05.14 fekk politiet melding om innbrot i to bustader i Knarvik. Det er uvisst om noko er teke. Det er observert ein mann og ei dame i 40-åra som kan stå bak innbrota. Politiet er på staden.

– I det eine huset vakna nokon av at det var ein mann inne hjå dei. Han la på sprang då han vart oppdaga, seier operasjonsleiar Tom Johannessen i politiet. Like etter politiet fekk melding om hendinga, kom det inn ei melding om at ei dame var oppdaga i ei bu i nærleiken. Politiet veit ikkje om dei kan ha vore i fleire hus.

– Når folk vaknar til kan dei sjekka om nokon har prøvd å koma inn i buer og husvære.